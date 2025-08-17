На форуме "Ростки" в Казани обсудят транспортные коридоры, инвестиции и туризм

Как сообщают организаторы, деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Более 100 мероприятий пройдут в рамках российско-китайского форума "Ростки", который открывается в Казани 18 августа. Эксперты обсудят темы межгосударственного диалога, инвестиций и финансов, логистики и транспортных коридоров, сообщают организаторы форума.

"В этом году зарегистрировались 32 страны, хотя форум называется "Россия-Китай". Коллег, видимо, очень интересует наше партнерство. Мы ожидаем порядка 10 тыс. участников, на уровне 2024 года. Сейчас регистрацию прошли 59 регионов Российской Федерации", - сказала руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Как сообщают организаторы, деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят такие направления, как межгосударственный диалог, экономика, промышленность, образование, бизнес и предпринимательство, деловые объединения, финансы и инвестиции, культура, медиа, право. Также традиционно на форуме обсудят вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и строительства. Пленарное заседание "Партнерство, проверенное временем: курс на будущее" пройдет 19 августа.

Во второй день форума запланирован деловой завтрак ТАСС, который станет площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайском диалоге: от сотрудничества на уровне регионов до культурной дипломатии и от взаимодействия между медиа до предпринимательских инициатив.

Отмечается, что на форуме планируется заключить порядка 20 соглашений.

Выставка и спорт

В рамках форума традиционно пройдет международная выставка Russia China Expo. По данным организаторов, в этом году она займет 10 тыс. кв. метров. На выставке будут представлены промышленные, аграрные, логистические компании, в том числе стенды предприятий из КНР.

Как сообщал замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер, интерес к событию проявили более 200 китайских компаний, включая крупные корпорации в области логистики, машиностроения, строительства и нефтегазовой отрасли. В числе участников форума также заявлены крупные предприятия Татарстана.

В дни форума можно будет познакомиться с искусством чаепития в китайской, татарской и русской чайных зонах. Китайская чайная церемония предлагает дегустацию различных сортов чая и обсуждение культурных традиций. В татарской зоне посетителей ждет дегустация традиционных сладостей и сувениры. Русская чайная зона предлагает разнообразие чаев и угощения.

Форум традиционно включает широкую спортивную программу. В частности, состоялись благотворительный турнир по гольфу на кубок главы Республики Татарстан, турнир по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет и турнир по настольному теннису "Вечерняя лига", где уже гости мероприятия - политики, бизнесмены - смогли сыграть в паре с профессиональными спортсменами. На озере Кабан прошли соревнования на китайских лодках "Дракон".

Запланирован международный товарищеский шахматный турнир между командами городов-побратимов и городов-партнеров России и Китая.

Кроме того, в дни проведения форума будут организованы спектакли, кинопоказы, выставки, а также "Зона перекрестных культур" на площадке МВЦ "Казань ЭКСПО".

Форум пройдет 18-19 августа.