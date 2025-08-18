Гендиректор компании Russian Sea Treasures Илья Романов сообщил, что российские производители могут вытеснить часть европейских и американских брендов, которые достаточно долгое время присутствуют в Китае, и создать им здесь конкуренцию

ШАНХАЙ, 18 августа. /ТАСС/. Китайские потребители доверяют товарам Российского национального павильона и считают их качественными. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал Илья Романов, гендиректор компании Russian Sea Treasures, которая является оператором Российского экспортного центра в КНР.

"Российский национальный павильон" воспринимается китайским потребителем как госзнак, знак качества, и это очень сильно повышает трафик и доверие", - сказал Романов после открытия в Шанхае первого розничного магазина Российского национального павильона под брендом "Сделано в России". По его словам, недоверие потребителя преодолевается за счет этой вывески, так как она фактически находится в руках государства, и китайский потребитель постепенно начинает привыкать к бренду, больше доверять ему и выбирать настоящие российские товары.

"За последние два года нам удалось создать эффективную торговую систему на территории Китая, которая объединяет партнеров в ряде регионов КНР, вместе с ними мы открываем такие специализированные магазины, - сказал Романов. - Отличительная особенность данных магазинов в том, что в этих магазинах представлены оригинальные продукты, нет подделок и товары представлены по выгодным ценам, потому что сотрудничество выстроено напрямую с производителями".

Он добавил, что российские производители могут заменить часть европейских и американских брендов, которые достаточно долгое время присутствуют в Китае, и создать им здесь конкуренцию.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) открыл в Шанхае два магазина розничной торговли под брендом "Сделано в России". Их площадь составляет 139 и 85 квадратных метров. В них представлен широкий ассортимент товаров - порядка 700 наименований от 60 российских производителей. На полках можно найти кондитерские изделия, консервы, мед, алкогольные и безалкогольные напитки, молочную продукцию, товары для здорового питания, масложировые изделия, парфюмерию и многое другое.

С 2017 года РЭЦ и Минсельхоз РФ реализуют программу российских национальных павильонов, цель которых - обеспечить продвижение отечественного агроэкспорта.