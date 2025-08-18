Согласно исследованию, сильнее всего затраты на покупку выросли у японских брендов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Расходы россиян на приобретение новых легковых автомобилей в июле подскочили на 35,5% по сравнению с июнем и достигли 390 млрд рублей - это максимальный показатель с начала 2025 года. Об этом сообщается в совместном исследовании компании "Газпромбанк автолизинг" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в середине лета россияне потратили на покупку новых машин 389,7 млрд рублей. Это на 35,5% больше, чем месяцем ранее (в июне - 287,7 млрд рублей), но на 3,7% ниже показателя годичной давности (в июле 2024 г. - 404,7 млрд рублей). Июльский результат является максимальным в нынешнем году. "По итогам 7 месяцев финансовая емкость рынка уже преодолела отметку в 2 трлн рублей, что, впрочем, на 23% меньше, чем за тот же период прошлого года", - указано в исследовании.

За месяц затраты на покупку автомобилей сильнее всего выросли у японских брендов. В июле жители нашей страны потратили на них 28,3 млрд рублей - на 47,4% больше, чем месяцем ранее. У остальных марок эти показатели тоже увеличились. Затраты на покупку корейских машин за месяц выросли на 45,2% до 9 млрд рублей, европейских - на 36,4% до 50,2 млрд рублей, китайских - на 35,1% до 219,5 млрд рублей, российских - на 25,3% до 60,6 млрд рублей, американских - на 19,5% до 4,2 млрд рублей.

В структуре финансовой емкости абсолютное лидерство сохранили "китайцы", доля которых составила 56,3%. Далее в затратах июля следуют: отечественные бренды - 15,6%, европейские - 12,9%; японские - 7,3%; корейские - 2,3% и американские - 1,1%.

Если же рассматривать объемы реализации за прошлый месяц, то здесь тоже лидируют китайские марки (66,7 тыс. шт.), за которыми располагаются российские (36,3 тыс. шт.). Показатели остальных участников рынка составили менее 5 тыс. экземпляров.

"Продажи новых легковых автомобилей по итогам июля оказались рекордными в нынешнем году, превысив рубеж в 120 тысяч штук. Соответственно, и сумма денег, которую потратили жители нашей страны на их покупку, тоже стала максимальной в 2025 году (почти 390 млрд рублей.) Но при этом стоит отметить и некоторое смещение рынка в сторону более дорогих машин, таких как кроссоверы и внедорожники, доля которых в июле выросла почти до 72% в количестве и примерно до 80% в деньгах. Во многом это связано с акциями и кредитными/лизинговыми предложениями, которые субсидируются со стороны дистрибьюторов", - отметил Сергей Удалов, исполнительный директор агентства "Автостат".