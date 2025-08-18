Это связано с закрытием предприятий

КЕМЕРОВО, 18 августа. /ТАСС/. Количество вакансий в угледобывающей отрасли Кемеровской области сократилось до 1,3 тыс., это связано с закрытием предприятий, сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

В августе 2024 года в министерстве угольной промышленности региона сообщали, что в отрасли не хватает порядка 4,5 тыс. человек. В июне 2025 года их количество сократилось до 2,1 тыс.

"На сегодняшний день на предприятиях угольной отрасли Кузбасса имеется 1 329 вакантных рабочих мест. Сокращение числа вакансий связано с ситуацией в отрасли и приостановкой работы ряда предприятий. Делать какие-то прогнозы о том, как дальше будет меняться тренд на количество свободных рабочих мест в угледобыче, пока сложно. Все будет зависеть от множества факторов, начиная от ставки Центробанка и заканчивая санкционными решениями недружественных стран, которые влияют в целом на экономику угольной отрасли", - сказал Панов.

В Кузбассе работают более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.