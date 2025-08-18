Рост котировок на китайских биржах наблюдается за счет улучшения геополитической ситуации мире

ШАНХАЙ, 18 августа. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по завершению утренней торговой сессии вырос на 1,18%, до 3 740,50 пункта, что является максимумом за последние 10 лет, следует из данных торгов.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component подскочил на 2,25%, до 11 896,38 пункта.

Индекс CSI 300, в который входят акции 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, вырос за утреннюю сессию на 1,5%, до 4 265,39 пункта. Акции 4,5 тыс. китайских компаний выросли в цене в первой половине дня.

Рост котировок на китайских биржах наблюдается на фоне улучшения геополитической ситуации мире. 15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров Путин сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой прошедшего саммита. Российский лидер также призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуться к сотрудничеству и пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.