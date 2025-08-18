Она составила 73,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Выручка российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2025 года выросла на 45% год к году, до 73,6 млрд рублей. Лидерами по росту выручки стали Okko, "Кинопоиск" и "Иви", свидетельствуют результаты опроса информационно-аналитического агентства TelecomDaily, поступившие в ТАСС.

"В первом полугодии 2025 выручка ОК достигла 73,6 млрд руб. против 50,8 млрд годом ранее. Таким образом, рост составил 45%. Для сравнения, по итогам аналогичного периода в 2024 году был зафиксирован рост в пределах 42%", - отмечается в исследовании.

Рынок онлайн-видеосервисов в России рос с 2018 года в среднем на 52% ежегодно, но уже в 2022 был зафиксирован рост в пределах 5%. "В 2023 выручка снова вышла в значимый плюс - на 37% за год. В 2024 - на 42%, в 2025 - на 45%", - добавили авторы исследования.

Доля "Кинопоиска", Okko, "Иви", Wink, Start, Kion и Premier выросла до 98% рынка в денежном выражении. Первое место сохранил "Кинопоиск" - 33,9% (34,2% годом ранее). Сервис Okko с четвертого места переместился на второе - 17% (12,6% в 2024). "Иви" со второго ушел на третье - 16,3% (16,8%), а Wink с третьего на четвертое - 14,1% (15,6%). Start, Kion и Premier остались на своих местах - соответственно 6,5% (6,9%), 5,8% (6,7%) и 4,4% (4,6%).

Данные по выручке онлайн-кинотеатров включают все традиционные сегменты - AVOD (бесплатный просмотр при условии обязательной рекламы), SVOD (в основном оплата подписки, но сюда же входит заказ одной единицы контента) и TVOD/EST (модели монетизации видеоконтента, при которых зритель платит за доступ к нему).

Отдельно выделен сегмент лицензирования и партнерств (L&P), который рассчитан для стримингов (без учета кинопроката, ТВ, кабельного и спутникового сегментов). Выручка в данном сегменте за год снизилась почти на 11% - с 11,4 млрд рублей до 10,2 млрд рублей.