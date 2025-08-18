Гендиректор "А деньги" Олег Гришин подчеркнул, что в среднем компания одобряет лишь 45% заявок от новых клиентов и примерно 80% - от постоянных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Россияне обращаются за микрозаймом не только для повседневных расходов, но и для оплаты эвакуации автомобиля и для развития собственного бизнеса. Это показывает статистика микрокредитной компании "А деньги", сообщил ТАСС генеральный директор компании Олег Гришин.

"Наши регулярные опросы показывают, что люди обращаются за деньгами не только на повседневные расходы и регулярные платежи, но и в случаях возникновения непредвиденных ситуаций (например, эвакуация автомобиля, проблемы со здоровьем, поломка бытовой техники), оплаты образовательных услуг, развития собственного бизнеса и оказания помощи близким родственникам", - сказал он.

При этом Гришин уточнил, что в среднем компания одобряет лишь 45% заявок от новых клиентов и примерно 80% - от постоянных.

"Перед тем как предоставить финансовую помощь новым клиентам, проводится оценка кредитной истории, уровня долговой нагрузки и соответствия минимальным требованиям (например, возраст, гражданство, наличие действующего паспорта). Причинами отказа в выдаче займа новому клиенту могут быть множество факторов. Например, наличие просрочек или высокий уровень долговой нагрузки. Мы всегда отказываем в случае мошенничества: иногда люди пытаются взять деньги по чужим личным данным или поддельным документам", - пояснил Гришин разницу в статистике отказов для новых и постоянных клиентов.

Кроме того, при повторном обращении компания имеет возможность оценить исполнение обязательств клиентом по предыдущим займам, отметил он. "Если ситуация благоприятная и финансовое положение клиента стабильно (нет других открытых кредитов и займов), доверие возрастает. Лояльным клиентам мы быстрее одобряем займы и готовы предлагать большие суммы и сроки", - добавил генеральный директор компании.