Ввод предприятия позволит не загружать логистику по России

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили перспективы строительства аффинажного завода в регионе, предприятие появится в ближайшие два-три года. Об этом сообщил журналистам глава края Дмитрий Демешин на форуме "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии".

Хабаровский край является одним из ведущих регионов страны по добыче золота. За 2024 год предприятия добыли 28 тонн драгметалла, обновив рекорд предыдущего года.

"(Появление аффинажного завода - это перспектива - прим. ТАСС), я надеюсь, что ближайших двух, потому что два-три года и предприятие может быть запущено с учетом достаточно высокой степени роста отрасли и наблюдаемой динамики", - сказал Демешин, отвечая на вопрос ТАСС о сроках появления завода. В ДФО нет ни одного подобного производства, ввод такого предприятия позволит не загружать логистику по стране - ближайшие аффинажные заводы находятся на территории Сибири.

Вопрос создания предприятия обсуждался на прошлой неделе в ходе встречи первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова с губернатором. Аффинажный завод необходим для роста промышленности и привлечения инвестиций на Дальнем Востоке, заявлял в мае глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Демешин тогда говорил, что для строительства завода выделено несколько площадок. Примерный объем инвестиций глава региона оценил в размере от 5 млрд до 20 млрд рублей.

"Мы всем крупным игрокам здесь на территории предоставили возможность представить свои проекты. Это и "Полюс", это и "Хайлэнд голд", это и "Полиметалл". Минвостокразвития - министерство профильное - занимается сейчас отбором этих заявок. Точек мы предложили несколько, но наиболее логичная, по нашей правительственной оценке, точка, где достаточная энергетика, а это энергозатратное производство, - это город Амурск. Там уже существует несколько предприятий обрабатывающей отрасли", - сказал Демешин.

О форуме

Первый Всероссийский форум "Россыпное золото России: пути развития, регулирование, технологии" проходит в Хабаровске 18-19 августа. Мероприятие объединило недропользователей, экспертов и представителей исполнительной власти РФ и регионов Дальневосточного федерального округа. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы россыпной золотодобычи, инноваций в разведке и эксплуатации россыпных месторождений, охраны окружающей среды, взаимодействия бизнеса и органов исполнительной власти.