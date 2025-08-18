Оно продлится до 15 октября

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Стартовало голосование IV сезона Национальной премии "Горы России" за лучшие горные курорты и отели, оно продлится до 15 октября, сообщили ТАСС в АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий".

Уточняется, что всего в премии представлено 24 номинации: восемь федеральных номинаций и 16 номинаций по восьми федеральным округам. Голосование будет проходить на официальной платформе премии.

"Создание и развитие современных, круглогодичных курортов международного уровня - наша стратегическая задача, которая решается в рамках Национального проекта "Туризм и гостеприимство". Это способствует развитию регионов, повышению инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест. Горнолыжный туризм служит мощным драйвером этого процесса, формируя инфраструктуру и задавая высокие стандарты сервиса. Выявление лучших практик и общественное признание лидеров этого сегмента стимулируют конкуренцию и дальнейшее повышение качества туристических продуктов", - отметил министр экономического развития Максим Решетников, чьи слова приводятся в сообщении.

Основатель премии и генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов подчеркнул, что премия "Горы России" - это символ лидерства в горнолыжной индустрии.

"Однако современные горнолыжные комплексы активно трансформируются во всесезонные курорты. Теперь значимость имеют не только горнолыжные трассы, но и летние маршруты в горах. <…> Возможно, в будущем у нас появятся отдельные полноценные номинации или даже "летний" кубок, но в этом зимнем сезоне мы, как обычно, выбираем лучшие горнолыжные курорты и отели страны", - добавил он.

О премии

Национальная премия "Горы России" - это ежегодное событие, которое объединяет все горнолыжное сообщество России. Его цель - выявить лидеров отрасли на основе народного онлайн-голосования.

Организатором выступает АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" при поддержке Министерства экономического развития РФ.

