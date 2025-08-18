Также стороны договорились о сотрудничестве в сельскохозяйственном производстве и создании высокотехнологичных тепличных хозяйств

ЧИТА, 18 августа. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) Монголии и Корпорация развития Забайкалья договорились о сотрудничестве при освоении месторождений полезных ископаемых в крае. Подписано соответствующее соглашение, сообщается на сайте правительства региона.

"Торгово-промышленная палата будет способствовать организации мероприятий Забайкалья в Монголии. Кроме того, активизируется работа с крупными горнодобывающими компаниями - инвесторами по проектам освоения полезных ископаемых в Забайкалье. В настоящее время в Монголии функционируют крупные китайские и корейские корпорации, которых можно заинтересовать развивать забайкальские месторождения", - говорится в сообщении.

В соглашении о сотрудничестве с ТПП Монголии также прописано продвижение товаров, производимых в Забайкалье. Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в сельскохозяйственном производстве, создании высокотехнологичных тепличных хозяйств, а также по поиску инвесторов среди уже инвестировавших в Монголию компаний Кореи и Китая в этом сегменте.