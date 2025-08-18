Первые 30 автомобилей уже пополнили автопарк компании

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Камаз" поставит в течение года 600 газомоторных тягачей Камаз-54901 российскому грузоперевозчику Natcar, говорится в сообщении автопроизводителя.

"В течение года "Камаз" поставит 600 тягачей Камаз-54901 на СПГ в адрес Natcar. Первые 30 автомобилей уже пополнили автопарк транспортно-логистической компании", - сказано там.

Поставка газомоторных тягачей Камаз-54901 проведена в рамках подписанного в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме соглашения, в соответствии с которым Natcar получит 600 автомобилей к июню 2026 года.

Стратегия перевозчика предполагает, что газомоторные машины составят половину его автопарка.

Камаз-54901 на СПГ - это газомоторная версия флагмана поколения К5 с двигателем 460 л. с., запасом хода до 1,6 тыс. км, автоматической коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1 060 литров сжиженного природного газа.

"Для компаний этот совместный проект - возможность снизить углеродный след и задать на логистическом рынке тренд на разумное экологическое поведение и сотрудничество с ответственными подрядчиками, поддерживающими ESG-принципы", - отмечается в сообщении.