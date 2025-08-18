На челябинских заводах внедрят бережливые технологии

Внедрение позволит предприятиям выйти на новые рынки

ЧЕЛЯБИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Челябинский завод технологической оснастки и предприятие "Соединительные отводы трубопроводов", производящие оборудование для топливно-энергетического комплекса, за три года внедрят технологии бережливого производства на нескольких производственных участках. Внедрение позволит им выйти на новые рынки, сообщили ТАСС в Фонде развития промышленности Челябинской области.

"Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК), созданного на базе Фонда развития промышленности Челябинской области, начали обучать рабочие группы сотрудников Челябинского завода технологической оснастки и завода "Соединительные отводы трубопроводов". Ближайшие полгода эксперты будут практически ежедневно находиться на производственных площадках, чтобы помочь их коллективам изучить бережливые технологии и начать грамотно внедрять их", - сказали в фонде.

По словам собеседника агентства, на Челябинском заводе технологической оснастки рабочая группа внедряет бережливые технологии на пилотном потоке по производству шиберной задвижки. На заводе "Соединительные отводы трубопроводов" бережливые технологии внедряют на по производстве стальных горячегнутых отводов для трубопроводов диаметром 720 мм.

В фонде добавили, что через шесть месяцев эксперты РЦК непосредственно с площадок выйдут и следующие 2,5 года предприятия уже самостоятельно начнут тиражировать полученные знания на все производство в целом. При необходимости они смогут обращаться за помощью в РЦК.

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда помогает компаниям улучшать бизнес-процессы в рамках федерального проекта "Производительность труда", который входит в национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика".