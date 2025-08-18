С жалобой обратился гражданин, ему на телефон от BelkaCar поступило несколько сообщений с рекламой сервиса, своего согласия на такую рекламу он не давал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС проверит рекламу АО "Каршеринг". Рекламораспространителем рекламы является АО "Каршеринг" - BelkaCar, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении BelkaCar по признакам нарушения части 1 статьи 18 закон о рекламе. Сервису каршеринга грозит штраф, если нарушение подтвердится", - сообщили в пресс-службе.

В управление с жалобой на сервис каршеринга обратился гражданин. Ему на телефон от BelkaCar поступило несколько сообщений с рекламой сервиса. Своего согласия он на такую рекламу не давал, поэтому обратился в антимонопольный орган с заявлением.

Отмечается, что в соответствии с законом, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.