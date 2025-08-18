По данным ФАС, этого удалось достичь за счет снижения цен препаратов относительно референтных стран

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Производители снизили с января 2025 года 320 цен на лекарства (44 МНН) в среднем на 15%, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, этого удалось достичь за счет снижения цен препаратов относительно референтных стран, а также снижения цен дженериков относительно оригинальных лекарственных препаратов. Кроме того, по данным ФАС, снижению цен способствовал экономический анализ, проведенный службой при выявлении ошибок в расчетах со стороны производителей.

"Всего в минувшем году по состоянию на середину августа служба провела экономический анализ 5 695 цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП (542 МНН). Из них согласовано 4 583, в том числе 693 цены (61 МНН) - для устранения рисков возникновения дефицита препаратов", - указали в ФАС.

Проводимый службой экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан.