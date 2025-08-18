СДЭК объяснил сбой техническими работами

Все работы на платформе завершены

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сбой в работе СДЭК произошел из-за технических работ на инфраструктуре, которые проводились для улучшения качества обслуживания, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Утром 18 числа на инфраструктуре СДЭК проводились работы, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания. К сожалению, в ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами", - пояснили в СДЭК.

Ранее клиенты сервиса жаловались на проблемы с загрузкой сайта и приложения и входом в кабинет.