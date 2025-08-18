Иск связан с взысканием средств мегагранта в сумме 41 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 18 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск Министерства науки и высшего образования РФ к Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий (СФНЦА) РАН о взыскании средств мегагранта в сумме 41 млн рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в карточке дела.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе СФНЦА РАН, иск министерства к центру связан с взысканием средств по мегагранту на научные исследования, который был получен в прошлом году. Центр победил в нем с проектом по исследованию экотоксических свойств, применяемых в сельском хозяйстве групп пестицидов. Исследования должны были проводиться под руководством ведущего ученого с мировым именем, иностранного члена РАН профессора Аристидиса Тсатсакиса (Греция, Университет Крита).

По итогам рассмотрения отчетных документов совет по грантам признал результаты предоставления гранта недостигнутыми, условия - невыполненными, а обязательства исполненными не в полном объеме, с низким качеством и с нарушением сроков предоставления отчетной документации.

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук был создан в 2015 году в результате реорганизации из ФГБУ "Сибирское отделение аграрной науки". В него вошли 11 научных учреждений, представляющих практически весь спектр аграрных фундаментальных и прикладных исследований. Восемь из них расположены в Краснообске (Новосибирская область) и по одному в Томске, Кемерове и Чите.