Речь идет об аграриях, сталкивающихся с убытками из-за природных проблем

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря ввести в регионе мораторий на банкротство агропроизводителей, сталкивающихся с убытками из-за природных проблем.

Слюсарь указал на сочетание неблагоприятных климатических факторов - заморозков и жары, из-за которых порядка 1 млн гектаров посевов погибло. "Есть объективные причины, - согласился Путин. - Но есть на что и посмотреть повнимательнее. Опустынивание, например, на использование тяжелой техники - не всегда, понятно, тяжелая техника нужна, но надо понимать, где и как ее использовать". "Сокращение защитных лесопосадок", - добавил президент.

Врио губернатора обратился с просьбой ввести мораторий на банкротство ростовских фермеров. "Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это", - поддержал президент.

Глава государства также обратил внимание на недостаток врачей в области: "Количество врачей на тысячу населения пока маловато". Слюсарь рассказал о принимаемых сейчас мерах.