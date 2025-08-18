Установление прямого авиасообщения между регионами откроет широкие возможности для развития взаимного туризма

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/ Татарстан заинтересован в развитии туристических связей с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая и установлении прямого авиасообщения между Казанью и Урумчи. Об этом журналистам сообщил председатель госкомитета республики по туризму Сергей Иванов на полях международного форума "Ростки" в Казани.

"Для нас Китай как партнер для развития туристических связей - это номер один. <...> У нас в свое время был прямой рейс Урумчи - Казань, летал туристический чартер. Мы на нем привезли достаточно большое количество туристов из Синьцзян-Уйгурского района. Потенциал огромный - там живет около 25 миллионов человек. Это самый ближайший район к Татарстану, до него лететь всего лишь 5 часов", - рассказал он.

Глава комитета отметил, что установление прямого авиасообщения между регионами откроет широкие возможности для развития взаимного туризма. Со стороны Татарстана это позволит привлекать больше китайских туристов. Для жителей республики Урумчи может стать удобным транспортным узлом для дальнейших путешествий по Китаю и странам Азии.

Особый интерес татарстанских туристов, по словам Иванова, вызывают такие направления как Чунцин, Чэнду, Шанхай, Пекин и Хайнань, а также южные регионы Китая с их уникальными природными заповедниками и культурными объектами.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и др. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

