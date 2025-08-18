До конца 2025 года планируется выпустить 4 тыс. этих автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. "Автозавод Санкт-Петербург" (бывший завод Nissan) вышел из корпоративного отпуска и готовится к выпуску модели Lada Iskra, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Завод вышел из корпоративного отпуска. Готовимся к выпуску модели Lada Iskra", - сообщили в пресс-службе.

О том, что модель Lada Iskra, которую в прошлом году презентовал "Автоваз", начнут выпускать на площадке "Автозавода Санкт- Петербург", сообщал в интервью ТАСС вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков на полях Петербургского международного экономического форума. По данным главы "Автоваза" Максима Соколова, до конца 2025 года в Петербурге планируется выпустить 4 тыс. этих автомобилей.

Об автомобиле

"Автоваз" впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra на ПМЭФ-2024.

Lada Iskra - это новое семейство автомобилей класса B, в линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду "Автоваза" Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta.