"ОМК Стальной путь" запустила ремонт морских контейнеров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вагоноремонтная компания "ОМК Стальной путь" получила сертификат Российского морского регистра судоходства на ремонт универсальных грузовых контейнеров. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Наши специалисты разработали технологическую документацию, а также успешно отремонтировали два опытных контейнера. Аудиторы Российского морского регистра судоходства подтвердили готовность депо к ремонту морских контейнеров и выдали сертификат для начала работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть сотрудников "ОМК Стальной путь" также прошла переобучение, чтобы их квалификация соответствовала требованиям, необходимым для проведения сварочных работ при ремонте морских контейнеров.

Ремонтные работы будут выполняться в депо "Сасово" Рязанской области, которое уже имеет необходимую техническую базу для проведения соответствующих работ.

Как пояснили в пресс-службе, ремонт морского грузового контейнера включает в себя проверку на наличие внешних повреждений и дефектов, а также на герметичность. В частности, депо будет восстанавливать изоляционный материал, устойчивый к соленой воде и влаге, менять двери с установкой резиновых уплотнителей, чтобы обеспечить полную защиту от брызг и пыли, устанавливать дополнительные крепежные элементы и оборудование, подготавливать и окрашивать внутренние поверхности контейнера.

"Мы уже готовы выполнять коммерческие заказы на новый вид ремонта в депо "Сасово". В регионе развивается Международный транспортный терминал, который ежесуточно будет принимать сотни вагонов, в том числе и платформы с морскими контейнерами. Новый сервис позволит нашим клиентам получить высококвалифицированный ремонт и обслуживание контейнеров в сжатые сроки", - сказал коммерческий директор компании "ОМК Стальной путь" Алексей Брагин, чьи слова приводит пресс-служба.