Кабмин Украины назвал военные нужды главным приоритетом

Киев планирует потратить на эти цели $120 млрд

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Недавно сформированное правительство Украины назвало своим главным приоритетом производство вооружения и будет развивать схемы стимулирования собственных производителей. Об этом говорится в плане действий, который презентовала премьер-министр Юлия Свириденко.

"В 2026 году предусмотрено привлечение дополнительного финансирования от международных партнеров для производства вооружения и удовлетворения потребностей Вооруженных сил, с общим оборонным бюджетом в размере $120 млрд (включая вклад Украины и партнеров), при этом не менее 50 процентов расходов на вооружение будет направляться на закупку продукции отечественного производства", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Украины. Планом также предусмотрена "трансформация сил обороны, внедрение единой политики по строительству фортификаций и защитных сооружений, систем радиоэлектронной борьбы и защиты воздушного пространства, масштабирование внутреннего производства по датской модели, внедрение Defence City и развитие оборонных инноваций, а также улучшение условий военной службы".

В своей презентации Свириденко заявила, что "приоритеты остаются неизменными: укрепление Сил обороны, развитие производства оружия". Кроме того, она традиционно пообещала развивать социальные программы, проводить "стабильную экономическую политику", а также восстанавливать энергетику.

Верховная рада утвердила Свириденко на должности премьера 17 июля.