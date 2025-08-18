Эксперт Хобракова: более 90% иностранных инвестиций в Дальний Восток поступает из Китая

Одним из крупнейших проектов с участием китайских инвесторов на территории Республики Татарстан является логистический центр имени Дэн Сяопина

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Китай является самым крупным инвестором в регионы Дальнего Востока. Из КНР поступает более 90% всех иностранных инвестиций, сказала партнер департамента налогов, права и сопровождения бизнеса, руководитель направления по работе с азиатскими клиентами группы компаний Б1 Наталья Хобракова в рамках III международного форума "Ростки" в Казани.

"Россия в целом, особенно Дальний Восток, представляют значительный интерес для инвестирования. Уже сейчас можно сказать, что Китай в этом регионе является самым крупным инвестором. Более 90% иностранных инвестиций в регионы Дальнего Востока поступает из Китая", - сказала Хобракова.

Также, по ее словам, Китай является одним из главных инвесторов в экономику Татарстана, где проходит форум. "Одним из крупнейших проектов с участием китайских инвесторов на территории Республики Татарстан является логистический центр имени Дэн Сяопина", - сказала Хобракова.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

