МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. После закрытия дочерней структуры Сбербанка "Драйв клик банк", которая специализировалась на выдаче автокредитов, Сбер перевел 95% кредитного портфеля компании на свой баланс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сбер" завершает объединение всего автокредитного бизнеса под единым брендом. Важным этапом этих изменений стало завершение деятельности "Драйв клик банка", дочерней структуры "Сбера", специализировавшейся на выдаче автокредитов. Основной объем кредитного портфеля уже переведен на баланс "Сбера" по договорам цессии - это свыше 370 тыс. договоров с клиентами", - говорится в сообщении.

Основная доля цессий пришлась на 2024-2025 годы, оставшаяся небольшая часть будет переведена в период ликвидации, а кредиты без согласий на уступку будут переданы в рамках заключительных процедур в начале 2026 года.

В банке отмечают, что перевод кредита в Сбер открывает клиентам новые возможности.

"Кроме того, у клиентов появляется возможность погасить кредит досрочно в любое время в режиме онлайн без предварительного уведомления", - отмечают в пресс-службе.

Клиенты с кредитами, оставшимися на балансе "Драйв клик банка", пока что могут погашать их по действующим каналам погашения и реквизитам до аннулирования лицензии, но далее оплата будет производиться по новым реквизитам. Остатки на текущих счетах можно перевести на счета в других банках в любое время, в том числе через Систему быстрых платежей, однако после аннулирования лицензии "Драйв клик Банка" - только через Агентство по страхованию вкладов для сумм до 1,4 млн рублей (для сумм больше - через обращение в банк).