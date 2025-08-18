В РФ начнут производить мосты для отечественных экскаваторов-погрузчиков

До 2030 года Чебоксарский завод силовых агрегатов планирует создать более 4,3 тыс. мостов

ЧЕБОКСАРЫ, 18 августа. /ТАСС/. Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) начнет выпуск ведущих мостов для российских экскаваторов-погрузчиков. До 2030 года предприятие планирует произвести более 4,3 тыс. мостов для "Елабужского автомобильного завода" (ЕлАЗ), сообщили ТАСС в пресс-службе Машиностроительного кластера Чувашской Республики.

"Конструкторскую документацию четырех различных модификаций ведущих мостов, предназначенных для российских экскаваторов-погрузчиков ELAZ, разработала инжиниринговая компания, резидент Сколково, "Априорные решения машин" (ООО "АРМ"). Опытную партию комплектующих изделий выпустит Чебоксарский завод силовых агрегатов (ООО "ЧЗСА"). В начале 2026 года ими оснастят спецтехнику Елабужского автомобильного завода (АО "ПО ЕлАЗ")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас такие мосты в России не производят, новая продукция не будет копией импортных аналогов, в них учтены все основные требования к локализации дорожно-строительной техники. Соглашение о сотрудничестве и поставках продукции на сумму 2,5 млрд рублей было подписано между ЧЗСА и ЕлАЗ в 2024 году в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром".

Стороны договорились, что проект будет реализован в период с 2026 по 2030 годы с участием других предприятий машиностроительного кластера Чувашии. "Конструкции ведущих мостов как основных компонентов для дорожно-строительной техники Елабужского автомобильного завода изначально адаптированы разработчиками под доступные отечественным предприятиям производственные технологии для осуществления серийного выпуска продукции", - отметил председатель совета Ассоциации Машиностроительного кластера Чувашской Республики Григорий Болотин.

До 2030 года ЧЗСА планирует поставить Елабужскому автомобильному заводу более 4,3 тыс. мостов.