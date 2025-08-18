Структура "Русгидро" построит два зарядных комплекса на автодороге М-11 "Нева"

Работы планируют закончить к 2027 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "ЭЗС Русгидро", входящее в генерирующую компанию "Русгидро", приступило к строительству двух первых многофункциональных зарядных комплексов (МЗК) на скоростной автодороге М-11 "Нева" по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Старт работы установок запланирован на конец 2025 - начало 2026 года, говорится в сообщении компании.

Пилотные комплексы появятся в Солнечногорском городском округе Московской области на 63 и 75 км трассы. "МЗК представляют собой современные хабы, объединяющие зарядную инфраструктуру для электромобилей и широкий спектр сервисов для водителей и пассажиров. Каждый комплекс включает единое сервисное здание площадью от 900 квадратных метров, где будет работать кафе, супермаркет, аптека и другие сервисы. Проекты предусматривают зоны отдыха, детские игровые площадки и спортивные сооружения, шоу-румы для электромобилей, а также специальные зоны для выгула собак", - отметили в "Русгидро".

В компании уточнили, что ключевым элементом комплексов станут электрозарядные станции - высокоскоростные ЭЗС мощностью 150-210 кВт для быстрой зарядки и мощностью в 22 кВт для медленной зарядки. Техническая часть комплекса также предполагает наличие сооружений, которые обеспечат резервное энергоснабжение.

В "Русгидро" напомнили, что проект МЗК получил статус особо значимого и реализуется при поддержке правительства Московской области. "Соглашение о сотрудничестве заключено также с ГК "Автодор", а ПАО "Россети Московский регион" обеспечивают технологическое присоединение объектов к электросетям в статусе "особо значимых" проектов со сроком реализации ТУ за 8 месяцев, что позволит ввести объекты в этом году", - говорится в сообщении.

Компания намерена продолжить расширение сети электрозарядных станций в городах-миллионниках. Сейчас сеть состоит из 365 ЭЗС в 42 регионах РФ.