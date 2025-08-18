Эта потребность до сих пор не закрыта, сообщил министр финансов страны Сергей Марченко

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украине требуется $45 млрд внешнего финансирования, но эта потребность до сих пор не закрыта. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Глава ведомства уточнил, что эта сумма включает дефицит бюджета и расходы по погашению внешних долгов. По его словам, Украина ведет переговоры с ключевыми партнерами и ожидает приемлемый для себя вариант. Также Минфин предусматривает продление вооруженного конфликта на 2026 год.

"Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины", - отметил он.

В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы нуждаются в финансировании за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств для функционирования различных институтов выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов. Как отмечал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство.