Спрос на продукцию из республики растет

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Удмуртия предлагает китайским компаниям возможности соинвестирования в сельхозпредприятия для развития экспортного направления. Спрос на продукцию из республики растет, сообщила постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России, заместитель председателя правительства Удмуртии Дарья Сунцова в рамках III международного форума "Ростки" в Казани.

"Экспорт сельхозпродукции из Удмуртии в Китай развивается высокими темпами. Но спрос растет еще быстрее. В этой связи мы предлагаем возможности соинвестирования в сельхозпредприятия Удмуртской Республики для удовлетворения этого экспортного спроса на сельхозпродукцию из нашего региона", - сказала Сунцова на сессии "Развитие сотрудничества с крупнейшими китайскими компаниями".

В качестве примера она привела производство льна, а также рапсового масла. "Максимальная доля экспорта сельхозпродукции приходится на молочную продукцию. Здесь также мы готовы обсуждать не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения развития соответствующих производств на территории нашего региона со стороны наших китайских коллег", - сказала Сунцова.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

