Из них задолженность за тепловую энергию превышает 2,3 млрд рублей

ТАМБОВ, 18 августа. /ТАСС/. Задолженность за коммунальные услуги в Тамбовской области составляет 6,4 млрд рублей, почти треть из них - платежи за тепловую энергию. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

"Сейчас общая задолженность по коммунальным услугам - более 6,4 млрд рублей. Из них долги за тепловую энергию превышают 2,3 млрд рублей, включая 837 млн задолженности со стороны населения", - сказал он в ходе еженедельного совещания в правительстве Тамбовской области.

По его словам, ситуация в сфере ЖКХ в регионе остается непростой из-за высокого износа сетей и коммунальных аварий. "На системное наведение порядка потребуется время, однако жители в любом случае должны получать тепло в полном объеме", - сказал Первышов, подчеркнув, что подготовка к отопительному сезону является личной ответственностью министерства ТЭК и ЖКХ, а также глав муниципалитетов.