МАЙКОП, 18 августа. /ТАСС/. Аграрии Адыгеи собрали 542,5 тыс. тонн озимой пшеницы при рекордной средней урожайности в 60,2 ц/га, что более чем на 20% превышает прошлогодний показатель - 49,2 ц/га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам совещания с правительством региона.

"Этот год порадовал успехами уборочной кампании, собран хороший урожай озимых зерновых. Наши аграрии обработали все 107,5 тыс. га посевной площади, намолотили 542,5 тыс. тонн озимой пшеницы при рекордной средней урожайности в 60,2 ц/га. В прошлом году урожайность была существенно ниже - 49,2 ц/га", - написал он.

Кумпилов уточнил, что также собрано 42,5 тыс. тонн озимого ячменя при средней урожайности 49,9 ц/га, что на 2,8 ц/га выше прошлогодних значений. Озимого рапса намолочено 29,5 тыс. тонн при средней урожайности 27,1 ц/га, которая тоже выше, чем в прошлом году.

"Важно, что все зерно полноценно сформировано, это в дальнейшем положительно отразится на качестве продуктов переработки зерна. Достижению таких показателей способствовала не только погода, но и высокая интенсивность уборочной кампании, грамотный подход при использовании посевного материала. <…> Теперь необходимо его сохранить. Поручил Минсельхозу республики оказать максимальную поддержку сельхозпроизводителям в сохранности зерна и реализации этого стратегически важного продукта", - отметил глава республики, поблагодарив аграриев за эффективную работу и хороший урожай зерновых.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Адыгее собрали почти 600 тыс. тонн зерновых, что на 7% выше уровня 2023 года.

Посевные площади под озимыми культурами в Адыгее под урожай 2025 года составили 96,36 тыс. га, из них 88,21 тыс. га - озимая пшеница, 7,96 тыс. га - озимый ячмень, 0,18 тыс. га - тритикале. Объем поддержки сельского хозяйства Адыгеи в 2025 году составит 729 млн рублей, это на 45% больше, чем в предыдущем году. Адыгея - аграрно-промышленный регион, в котором порядка 62% дохода приходится на аграрный сектор.