ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Швейцарский производитель часов Swatch отозвал рекламные постеры в Китае после того, как китайские пользователи соцсетей обвинили компанию в высмеивании внешности азиатских народов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Рекламная компания Swatch вызвала активное обсуждение в китайских соцсетях в конце прошлой недели. В частности, на одной из фотографий этой серии молодой человек азиатской внешности оттягивает уголки глаз. Китайские пользователи посчитали, что реклама выглядит как высмеивание внешних черт, характерных для азиатских народов. Так, студентка из Китая рассказала агентству, что была шокирована фотографиями, и не понимает, как руководство компании могло согласовать такие рекламные продукты.

В выходные компания объявила в китайской соцсети Weibo, что "приняла к сведению недавние жалобы" и удалила все спорные материалы.

"Мы искренне извиняемся за любую боль или недопонимание, которые они [рекламные материалы] могли вызвать", - цитирует агентство заявление компании.

В компании при этом не ответили на запрос журналистов для более подробного комментария. Как отмечает агентство, Swatch сталкивается со сложностями на китайском рынке в последние годы, хотя на него приходится почти треть всех продаж компании. Выручка за 2024 год снизилась почти на 15% во многом из-за низкого спроса в Китае. На фоне новостей о скандальной рекламной кампании акции Swatch на открытии торгов 18 августа теряли около 2%, но отыграли потери. Помимо трудностей на рынке Китая, швейцарский производитель может столкнуться с потерями и в США из-за введения президентом Дональдом Трампом пошлин размером в 39% на швейцарский импорт.