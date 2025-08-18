"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до марта 2026 года

Топливо для поставки в непризнанную республику будет закупаться на оптовом рынке Молдавии, в том числе через платформу, управляемую Румынской товарной биржей

КИШИНЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Российско-молдавское предприятие "Молдовагаз" будет обеспечивать поставки газа в непризнанное Приднестровье до конца марта 2026 года. Такое решение приняло Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии.

"Решение принято в связи с тем, что 1 сентября истекает срок действия лицензии "Молдовагаз" на поставку газа. Таким образом, назначение является временным и направлено на обеспечение бесперебойности газоснабжения региона", - говорится в сообщении на сайте НАРЭ. В нем отмечено, что газ для поставки в Приднестровье будет закупаться на оптовом рынке Молдавии, в том числе через платформу, управляемую Румынской товарной биржей. При этом компанию обязали создать резервы газа, достаточные для покрытия не менее 15% среднегодового потребления бытовых потребителей, а также учреждений и предприятий, предоставляющих основные социальные услуги в регионе.

Поставки газа в Приднестровье после того, как власти Молдавии отозвали лицензию у "Молдовагаза", оставались неопределенными, сообщил ранее исполняющий обязанности главы предприятия Вадим Чебан. По его словам, на сегодняшний день "Молдовагаз" является поставщиком для приднестровского предприятия "Тираспольтрансгаз" по контракту с венгерской компанией МЕТ, которая поставляет газ до границы. При этом Чебан уточнил, что Приднестровье по документам получает газ из Европейского союза, так следует из поданных деклараций. Он выразил тогда надежду, что молдавский госрегулятор приложит усилия для сохранения действующего механизма.

Как сообщил в конце мая премьер-министр Молдавии Дорин Речан, молдавская госкомпания "Энергоком" получила лицензию и будет распределять газ конечным потребителям вместо "Молдовагаза". По его словам, изменения вступят в силу автоматически с 1 августа. Ранее "Молдовагаз", контрольный пакет которого принадлежит "Газпрому", осуществлял три вида деятельности: поставку, транспортировку и распределение природного газа. По словам Речана, изменения связаны с обязательствами Кишинева перед ЕС о внедрении положений Третьего энергопакета, которые предусматривают разделение "Молдовагаза" на три предприятия: по поставке газа, его транспортировке и распределению. Этот процесс должен был завершиться к 2026 году, так как до этого срока действовал контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом". Однако с 1 января 2025 года российский концерн прекратил поставки газа в Молдавию после того, как Украина запретила его транзит через свою территорию.

Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому".

В 2023 году власти Молдавии обязали "Молдовагаз" передать свои газотранспортные сети под управление румынской компании "Вестмолдтрансгаз".