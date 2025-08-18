Мероприятие пройдет с 29 сентября по 1 октября

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Экспозиция международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" станет одной из самых технологически значимых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Иннопрома".

"Экспозиция 2025 года обещает быть одной из самых насыщенных и технологически значимых, отражая ключевые тренды и направления сотрудничества России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Выставка "Иннопром. Беларусь" пройдет с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске. Организаторы отметили, что "Беларусь представляет собой стратегически важного партнера для российского бизнеса". "Российские компании, работающие в Беларуси, отмечают, что страна стала площадкой для внедрения совместных проектов, локализации производства и тестирования новых технологий на близком, но в то же время самостоятельном рынке", - подчеркнули в пресс-службе.

Выставка 2025 года пройдет в Минском международном выставочном центре BELEXPO. Совместная экспозиция российских и белорусских компаний и регионов займет 15 000 кв. м. Среди экспонатов со стороны России: интеллектуальный железнодорожный переезд - система контроля препятствий на переезде, беспилотные системы для воздушного мониторинга, промышленные станки для обработки изделий, российские самосвалы, упаковочные машины, роботизированные ячейки, электродвигатели, турбогенераторы, инновационные решения для медицины, электроавтомобили и зарядные комплексы для разных видов электротранспорта, системы контроля качества, включая технологии машинного зрения, и многое другое.

Темой главной пленарной сессии станет "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Ожидается, что в сессии примут участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

ТАСС - генеральное информационное агентство выставки.