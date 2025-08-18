Важно создать новые парадигмы содействия инвестициям, отметил руководитель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Го Куйлун

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудничество в сферах зеленой энергетики, цифровой экономики, интеллектуального производства необходимо для наращивания инвестиций между регионами Китая и России. Такое мнение высказал руководитель Китайской торговой палаты по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции Го Куйлун в рамках III международного форума "Ростки" в Казани.

"Важно сформировать новый импульс инноваций и сотрудничества, сосредоточившись на зеленой энергетике, цифровой экономике, интеллектуальном производстве. Также поощрять научно-исследовательские разработки и бизнес-инкубаторы. Благодаря совместному созданию инновационных платформ и обмена нашими талантливыми кадрами эти проектные виды сотрудничества непременно будут превращены в долгосрочное сотрудничество на уровне регионов", - сказал он на круглом столе "Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан".

Также, по его мнению, важно создать новые парадигмы содействия инвестициям, в том числе сосредоточиться на укреплении взаимосвязей финансовых структур, содействовать взаимному признанию сертификаций, стандартов, устранению институциональных барьеров для двусторонних инвестиций.

"Важно создать новую экосистему для регионального совместного развития. Обращать особое внимание на механизмы сотрудничества для того, чтобы тесно связывать развитие на местах с промышленными преимуществами наших стран", - добавил он.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и др. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

