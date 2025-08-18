По данным финансового маркетплейса, разница составляет 0,07-3,37 п.п.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Средние ставки по вкладам в первой десятке крупнейших банков на 0,07-3,37 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в банках, занимающих места во второй десятке. При этом чем длиннее срок, тем меньше отрыв, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", в топ-10 банках средние ставки по вкладам на горизонте трех лет составляют от 8,5% до 15,86%, в то же время в банках второй десятки средние ставки находятся в диапазоне 11,87%-15,96%. Наиболее высокую доходность продолжают демонстрировать трехмесячные вклады: средняя ставка по ним в топ-10 банках составляет 15,86%, в банках из второй десятки - 15,96%.

При этом максимальное превышение над банками из топ-10 зафиксировано по трехлетним вкладам: ставки по ним у банков второй десятки на 3,37 п.п. выше по сравнению с банками первой десятки. По двухлетним вкладам они выше на 1,63 п.п., по вкладам сроком на 1,5 года - на 1,02 п. п., по вкладам сроком до года включительно - на 0,07-0,76 п.п.

Также, по данным "Финуслуг", в банках топ-20 средние ставки по трехмесячным вкладам составляют 15,91%, по полугодовым вкладам - 14,96%, по годовым вкладам - 13,98%.