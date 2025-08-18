Лидером консорциума для строительства станции выбрали Росатом

АСТАНА, 18 августа. /ТАСС/. Агентство Казахстана по атомной энергии начало подготовку к конкурсу, в котором казахстанцы выберут лучшее название для первой в стране АЭС, которая строится при участии Росатома. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"В соответствии с предложением президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] приказом агентства создана рабочая группа, которой поручено до 29 августа разработать алгоритм проведения конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений. Кроме того, поручено создать конкурсную комиссию, в состав которой войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории", - говорится в сообщении.

8 августа в Казахстане состоялся старт строительства первой в республике АЭС. Станция будет построена близ поселка Улькен. Церемония старта строительства прошла с участием председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева и гендиректора Росатома Алексея Лихачева.

14 июня власти республики объявили, что лидером консорциума для строительства станции выбран Росатом, так как он представил самое оптимальное предложение.

Референдум о строительстве АЭС прошел в Казахстане в 2024 году, большинство его участников поддержали возведение такой станции. Поселок Улькен, основанный в 1984 году, находится в Жамбылском районе Алма-Атинской области, в 340 км от Алма-Аты. По данным властей, в Улькене проживают около 1 740 жителей.