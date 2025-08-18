Чернышенко: зарплаты педагогов должны стать более справедливыми и прозрачными

Вице-премьер отметил, что эта задача входит в планы кабмина на новый учебный год

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной входит в планы правительства РФ на 2025-2026 учебный год. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году педагогические вузы выпустили 40 тыс. специалистов. В России более 1 млн учителей. На сервисе "Работа в России" размещено порядка 30 тыс. вакансий. В новом учебном году стоит задача сделать оплату труда педагогов более справедливой и прозрачной, а также оптимизировать штатные расписания", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера также отметили, что с 11 августа 2025 года в силу вступили изменения в законодательство: студенты педагогических вузов получили право преподавать в школах и колледжах уже после 3-го курса.

"С 2019-го число ребят, поступивших в колледжи, выросло на 200 тыс. человек в год. Это серьезный прирост. А число выпускников 9-х классов, желающих получить среднее профессиональное образование, увеличилось на 15%. Приемная кампания продолжается, но уже сегодня абитуриенты подали свыше 3 млн 300 тыс. заявлений - на 890 тыс. больше, чем в прошлом году. Во многом это заслуга успешной реализации федпроекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", - приводятся слова Чернышенко в сообщении.

По информации аппарата премьер-министра, на программы "Профессионалитета" подано 930 тыс. заявлений - в 1,7 раза больше, чем в 2024 году. Растет интерес школьников к техническим специальностям. Создано 506 кластеров в 86 субъектах, в том числе 13 кластеров - в этом году в воссоединенных регионах и приграничных территориях. Индустриальные партнеры - порядка 2,5 тыс. предприятий, а объем инвестиций в колледжи превысил 8,5 млрд рублей.

