В регионе находятся, в частности, ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса и машиностроения, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа. /ТАСС/. Ростовская область укрепляет свои позиции как экономический и логистический центр юга России на фоне возвращения исторических территорий - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонской области. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время рабочего визита в регион, сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

"С присоединением новых регионов Ростовская область формируется действительно как такой центр юга. И эти возможности надо грамотно использовать", - цитирует Решетникова пресс-служба.

Он отметил, что регион играет важную роль не только для юга, но и для всей страны. "Ростовская область является ключевым экономическим регионом на карте не только юга, но и всей Российской Федерации. В целом - мощный регион, с точки зрения сельского хозяйства, промышленности. Здесь ряд ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, которые основаны на местных кадрах и качественном техническом инженерном образовании", - сказал министр.

Решетников также выделил логистический потенциал области, который обеспечивает товаропотоки в новых регионах и на юге страны. В ходе встречи с врио губернатора Юрием Слюсарем обсуждались меры поддержки, включая инфраструктурные кредиты, списание задолженности и нацпроекты. По его словам, в ближайшее время Минэкономразвития обсудит поддержку тех инструментов, которые предлагают в регионе.

Кроме того, он поддержал инициативу губернатора по обновлению стратегии социально-экономического развития региона. Решетников уверен, что новый мастер-план необходим для стабильного и планомерного развития Ростовской области, а также для использования тех социально-экономических возможностей, которые у нее появились в последнее время.