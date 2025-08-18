Первое - это активизация промышленного сотрудничества, отметила заместитель генерального секретаря СПСК Люй Хуэйин

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Синьцзянский производственно-строительный корпус КНР (СПСК) планирует углублять партнерство с Республикой Татарстан в промышленной и торговой сферах, развивать совместные проекты в сфере энергетики и машиностроения, а также расширять культурные и научные обмены. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря СПСК Люй Хуэйин на международном форуме "Ростки" в Казани.

"Первое - это активизация промышленного сотрудничества. Используя соответствующие промышленные преимущества, мы можем развивать инвестиционное сотрудничество в переработке сельхозпродукции, энергетических проектах и машиностроении", - сказала она.

Второе направление, по ее словам, предполагает торговое сотрудничество с упором на новые формы торговли, такие как трансграничная электронная коммерция. Кроме того, китайская сторона готова увеличивать экспорт аминокислот, томатной пасты, ПВХ и каустической соды, одновременно наращивая импорт рапсового масла, рыбной муки и жира, а также минеральных продуктов из России.

Третье направление охватывает инфраструктурные проекты, включая строительство зарубежных складов и обмен сельхозтехнологиями, а также сотрудничество в сфере культуры, туризма, образования и науки.

Люй Хуэйин подчеркнула, что СПСК, основанный в 1954 году, является ключевым участником экономики Синьцзян-Уйгурского автономного района. Корпус производит 25% мировой томатной пасты и 20% хлопка-сырца, развивает промышленные кластеры в сферах новых материалов, текстиля и "зеленой" химии. В его распоряжении 3 зоны свободной торговли, 24 зоны развития, 15 специальных таможенных зон и 18 вузов. В 2024 году объем внешней торговли СПСК превысил 90 млрд юаней.

"Татарстан, в свою очередь, тоже богат ресурсами, занимает второе место в России по запасам нефти и имеет прочную промышленную базу в сферах добычи и переработки нефти, машиностроения и сельского хозяйства", - добавила Люй Хуэйин. Она выразила надежду, что договоренности, достигнутые на форуме "Ростки", откроют новые перспективы для партнерства между СПСК и Татарстаном.

О форуме

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направление сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.