"Яндекс" занял 13-е место среди самых посещаемых сайтов в мире

Лидерами рейтинга стали американские платформы Google, YouTube и Facebook

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Российская платформа "Яндекс" заняла 13-е место в рейтинге самых посещаемых сайтов мира, составленном аналитической компанией Similarweb, с которым ознакомился ТАСС.

Лидерами рейтинга стали американские Google, YouTube и Facebook (принадлежащий компании Meta, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ). В конце списка оказались сервис коротких видео TikTok и маркетплейс Amazon.

Доля всемирного трафика у лидера рейтинга Google составила 19,63%. Доля "Яндекса", занявшего самое высокое место из всех представленных российских площадок, составляет 0,68%.

Всего в списке аналитиков порядка 75 сайтов. Также в него вошли российские сайты компаний Ozon, VK и платформы "Дзен".

Ранее в отчетности "Яндекса" за II квартал сообщалось, что количество активных пользователей "Поиска" превысило 110 млн человек.