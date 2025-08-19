Мероприятие стало площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайском диалоге

Россия и Китай не просто крупнейшие соседи, а стратегические партнеры. Отношения стран от коммуникации на высшем уровне до межрегиональной кооперации основаны на глубоком взаимном уважении, равноправии и доверии. В условиях глобальных изменений именно эти принципы становятся основой для устойчивого сотрудничества.

Деловой завтрак ТАСС стал площадкой для открытого разговора о смыслах, образах и ценностях в российско-китайском диалоге: от сотрудничества на уровне регионов до культурной дипломатии и от взаимодействия между медиа до предпринимательских инициатив.