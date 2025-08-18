Столица Татарстана имеет перспективы стать ключевым центром практического сотрудничества между Китаем и Россией, сообщил генеральный директор компании Кэ Цзинь

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/. Китайская NewNew Shipping планирует связать логистическим маршрутом Казань и Архангельск, откуда в порты КНР запущен проходящий по Северному морскому пути (СМП) арктический маршрут. Об этом сообщил генеральный директор NewNew Shipping Кэ Цзинь в рамках III международного форума "Ростки" в Казани.

"Мы планируем несколько логистических маршрутов, включая маршрут до Санкт-Петербурга, затем в Казань, экспресс-маршрут из Китая в Европу, включающий в себя терминал Дэн Сяопина. <...> Также планируем открытие маршрутов из Казани в Архангельск, далее в Китай по арктическому маршруту. Все это запланировано в этом году. Так мы сможем снизить логистические расходы и повысить эффективность перевозок", - сказал он на круглом столе "Межрегиональное сотрудничество России и Китая на примере Республики Татарстан".

Он отметил, что Казань имеет перспективы стать ключевым центром практического сотрудничества между Китаем и Россией и сыграть решающую роль в будущем российско-китайской торговли.

В июле 2024 года NewNew Shipping Line запустила проходящий по Северному морскому пути (СМП) новый торговый маршрут "Арктический экспресс N1". Он связал по СМП с Архангельском основные порты КНР: Шанхай и Нинбо.

О форуме

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

