NANDA: лишь 5% проектов с внедрением ИИ в бизнес приводят к росту прибыли

Согласно отчету проекта "Положение ИИ в бизнесе - 2025", успешнее внедряют такие технологии стартапы и консалтинговые фирмы, тогда как неудачу терпят предприятия малого и среднего бизнеса

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Внедрение технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы пока приносит смешанные результаты, 95% таких пилотных программ не приводят к росту показателей деятельности компаний. Об этом говорится в отчете проекта NANDA "Положение ИИ в бизнесе - 2025".

"Несмотря на то, что, по оценочным данным, предприятия вложили $30-40 млрд в генеративный искусственный интеллект, этот доклад, к удивлению, показывает, что 95% компаний получают нулевой доход [с проектом с использованием ИИ]. <…> Лишь 5% интегрированных пилотных программ с использованием ИИ приносят миллионы дохода, тогда как у огромного большинства компаний они по-прежнему никак не сказались на финансовой отчетности", - говорится в докладе NANDA, созданного в Массачусетском технологическом институте.

Исследователи также отмечают, что успешнее внедряют ИИ стартапы, консалтинговые фирмы, тогда как неудачу терпят предприятия малого и среднего бизнеса. Среди опрошенных компаний более 80% изучали возможность внедрения ИИ, но лишь около 40% решились на такой эксперимент. До практического использования ИИ-инструментов в производственных процессах такие проекты довели лишь в 5% компаний.

В отчете отмечается, что проблемы с внедрением ИИ объясняются скорее не качеством самих моделей, а тем, как к этому процессу подходят в компаниях. К причинам неуспеха пилотных программ исследователи отнесли нестабильные рабочие процессы в бизнесе, недостаточное обучение как персонала, так и моделей ИИ, отсутствие синхронизации пилотных программ с повседневной работой организаций.

"Ключевой барьер к масштабированию [программ использования ИИ] - не инфраструктура, юридические рамки или талант. Это обучение. Большинство систем ИИ не сохраняют обратную связь [с пользователем], не адаптируются к контексту или не улучшаются со временем. Малая часть компаний достигает быстрого успеха, ликвидируя эти недостатки напрямую. Преуспевающие компании просят адаптировать [ИИ-продукты под их нужды] и оценивают их по влиянию на экономические показатели, а не по показателям производительности программного обеспечения", - говорится в отчете.

Исследование построено на интервью с 52 бизнес-деятелями, 153 опросах менеджеров компаний и анализе более 300 публично представленных инициатив в сфере ИИ. В отчете подчеркивается, что в силу того, что не все компании готовы участвовать в таких исследованиях, результаты могут не точно отображать реальную картину.