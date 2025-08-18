Генконсул КНР: Татарстан - лидер в сотрудничестве с Китаем среди регионов России

Объем торгов Татарстана с Китаем уже два года подряд превышает $3 млрд

КАЗАНЬ, 18 августа. /ТАСС/ Республика Татарстан занимает ведущие позиции среди российских регионов по развитию партнерства с Китаем. Об этом сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на международном форуме "Ростки".

"Республика Татарстан - это один из ключевых регионов России, занимает ведущие позиции в стране по экономическому потенциалу и уровню открытости. Объем торгов Татарстана с Китаем уже два года подряд превышает 3 миллиарда долларов", - отметил он.

Генконсул подчеркнул успешную реализацию совместных проектов, включая создание промышленного парка и открытие прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем. "Я уверен, что Татарстан стал одним из самых активных регионов России в развитии сотрудничества с Китаем и входит в первую линию китайско-российского межрегионального партнерства", - добавил он.

По его словам, динамичное развитие отношений между Татарстаном и Китаем создает прочную основу для реализации новых перспективных проектов в различных сферах.

Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани 18-19 августа. Деловая программа включает порядка 100 мероприятий, из них 70 деловых сессий. Участники обсудят вопросы экономики, промышленности, образования, культуры, финансы и инвестиции, вопросы развития транспортных коридоров, сельского хозяйства, туризма и других направлений сотрудничества. Ожидается порядка 10 тыс. участников.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.