По данным на 17:44 мск, он составлял 1 159 пункта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС на Московской бирже ускорил снижение и опустился более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после публикации Банком России официальных курсов валют. Регулятор повысил курс доллара на 19 августа до 80,43 рубля, евро - до 94,09 рубля, а курс юаня - на 5 копеек, до 11,15 рубля.

По данным на 17:28 мск, индекс РТС снижался на 2,04% - до 1 161,52 пункта, индекс Мосбиржи - на 1,55%, до 2 965,37 пункта.

К 17:44 мск индекс РТС ускорил снижение и составлял 1 159 пункта (-2,24%), а индекс Мосбиржи находился на уровне 2 959 пункта (-1,75%).