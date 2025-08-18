В частности, речь идет об ООО "Рижский хлеб" и ООО "Хлебный гурман"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Родниковский районный суд Ивановской области удовлетворил административные исковые требования заместителя генерального прокурора РФ о запрете деятельности объединения зарубежных хлебопекарных компаний, членами которой являются граждане иностранных государств. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"В связи с осуществлением экстремистской деятельности запрещена на территории РФ деятельность объединения, членами которого являются гражданин Латвии и гражданка Украины; ООО "Рижский хлеб", зарегистрированного в городе Чернигове, Украина; ООО "Хлебный гурман", зарегистрированного в городе Киеве, Украина; ООО Lielezers, зарегистрированного в городе Лимбажи, Латвийская Республика; фонда Ziedot.lv, зарегистрированного в городе Риге, Латвийская Республика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суда обращено к немедленному исполнению. Также обращено в доход РФ 50% долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии. Решение суда является основанием для государственной регистрации соответствующего изменения в Едином государственном реестре юридических лиц.

Кроме того, запрещено распространение информации в интернете на интернет-сайте фонда Ziedot.lv. Решение суда является основанием для включения сайта Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в единую автоматизированную информационную систему "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено".