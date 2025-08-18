Протяженность питающей линии электропередачи составляет около 6 км, объем присоединения потребителя - примерно 1 МВт

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. "Россети" обеспечили электроснабжение инновационного агроцентра в Адыгее, где будут создавать новые сорта и гибриды растений, сообщила компания.

"Специалисты "Россети Кубань" завершили строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ для обеспечения электрической мощностью агробиотехнопарка "Гиагинский", который возводится в центральной части республики Адыгея лидером отечественного рынка семян", - говорится в сообщении.

Протяженность питающей линии электропередачи составляет около 6 км, объем присоединения потребителя - примерно 1 МВт. При строительстве применялись материалы и комплектующие российского производства.

Как отмечает компания, в Адыгее планируется построить центр коллективного пользования для разработки и внедрения инновационных импортозамещающих решений в области селекции растений, в том числе открыть генетическую сельскохозяйственную лабораторию.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.