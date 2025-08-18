В том числе в профиле соискателя могут появиться отдельные блоки, по которым работодатель будет узнавать о хобби и волонтерской деятельности, заявил вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сервис по поиску работы SuperJob планирует предлагать соискателям, которые ищут работу, не только вакансии, но и предложения по участию в волонтерстве, и подстраивать их под образование и профиль человека. Об этом сообщил ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

"У нас есть одна из гипотез, которую мы хотим реализовать в ближайшее время, чтобы нашему соискателю, помимо классических объявлений о вакансиях, также подмешивать предложения о волонтерстве. Например, человек ищет работу в качестве юриста и видит большое количество вакансий, удаленные работы в его городе, проектная занятость и так далее. И где-то между делом появляется объявление о том, что как профильный юрист он может помочь какому-то фонду или в рамках какого-то проекта подготовить им документацию, нормативные акты, которые им нужны на волонтерских началах", - рассказал он.

Кроме волонтерства по профилю могут появиться и общие предложения - например, поехать в фонд, который занимается бездомными животными. "Мне кажется, это очень интересно. Мы даже проводили подобное голосование среди наших пользователей, насколько им интересно вообще в контексте развития карьеры и занятости также узнавать о волонтерских направлениях. Мы еще нигде не анонсировали, но в целом можем рассказать, что с ведущими ассоциациями и компаниями, которые находятся в этом сегменте, мы готовим подобный проект, благодаря которому все большее количество соискателей узнают о волонтерстве", - уточнил Сараков.

В том числе в профиле соискателя могут появиться отдельные блоки, по которым работодатель будет узнавать о хобби соискателя и его волонтерской деятельности.