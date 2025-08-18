Турпоток в Астраханскую область не сократился из-за ограничений на рыбную ловлю

Регион интересен не только возможностью порыбачить и поймать воблу, заявил губернатор Игорь Бабушкин

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Астраханскую область не сократился на фоне ограничений и запретов на добычу рыбы в водоемах региона, люди посещают область ради познавательного туризма. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС губернатор Астраханкой области Игорь Бабушкин.

За последние десять лет из-за маловодных, непродолжительных паводков, а также из-за незаконного промысла вылов водных биологических ресурсов в регионе сократился в 2,5 раза, запасы воблы - ценной промысловой рыбы - упали до критических отметок. В связи с этим в регионе введены ограничения на вылов рыбы, также Минсельхоз России запретил до 31 декабря 2025 года промышленный и любительский вылов воблы в Волге и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия. Вместе с тем, рыбалка - одно из самых популярных направлений отдыха у туристов в регионе.

"Прошлый год показал 1,5 млн туристов, которые к нам прибыли. В этом году мы отмечаем, что снижения интереса к туристическому отдыху в Астрахани нет. У нас очень много тех мест, которые необходимо посетить: наш Астраханский Кремль, Сарай-Бату, гора Богдо", - сказал губернатор.

Он отметил, что туристу интересна Астраханская область за познавательный туризм, а не только за возможность порыбачить и поймать воблу, которую последние два года запрещено добывать.

"Сегодня совершенно четко можно говорить, что мы имеем положительный результат (за два года запрета на вылов воблы - прим. ТАСС). Насколько этого результата достаточно - думаю, что нет, [недостаточно]. Ученые говорят, что нужно минимум на пять лет ограничивать вылов воблы, и тогда мы получим необходимый результат воспроизводства этого вида аквакультуры, он приблизится к тем эталонным значениям, которые все привыкли видеть со стороны нашего региона. Но вместе с тем, когда меня спрашивают, отразилось ли это на туристическом потенциале, - нет не отразилось. Те рыбаки, которые ответственно подходят к тому, что происходит в низовьях Волги, они нас благодарят за такое решение", - добавил Бабушкин.