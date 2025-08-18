ЦБ будет поддерживать жесткость ДКП, необходимую для возвращения инфляции к цели

По прогнозу регулятора, с учетом денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Банк России будет поддерживать жесткость денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в 2026 году, следует из материалов регулятора.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6-7% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - отметил ЦБ.