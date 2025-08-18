В первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства региона составил 109,2%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия Удмуртии за три года получили более 2,8 млрд рублей финансовой поддержки. Об этом говорится в сообщении регионального правительства по итогам рабочей встречи министра промышленности и торговли России Антона Алиханова с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

"Объем финансовой поддержки организациям республики за последние три года превысил 2,8 млрд рублей. В рамках работы с Фондом развития промышленности профинансировано 40 проектов промышленных предприятий Удмуртской Республики на сумму 6,7 млрд рублей, среди которых выделяются инновационные разработки в сфере металлообработки, электроники и авиации", - отмечается в сообщении по итогам обсуждения вопросов развития промышленности.

По данным властей, в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства Удмуртии составил 109,2%, по этому показателю республика занимает второе место в Поволжье и входит в десятку регионов-лидеров в РФ. Было отмечено, что промышленность в регионе снижает зависимость от нефтедобывающей отрасли. "Ключевую роль занимают обрабатывающие производства - это 67,4% от всего объема промышленности", - уточнили власти.

Бречалов в ходе встречи отметил, что в России только Удмуртия наладила в промышленных масштабах производство гафния, который используется в авиационной отрасли, атомной промышленности, микроэлектронике. Губернатор добавил, что благодаря займу Фонда развития промышленности (ФРП) наращивает производство Чепецкий механический завод. Завод теплотехники в Сарапуле при поддержке ФРП организовал выпуск электрических нагревательных элементов. "Сегодня город на Каме - лидер по производству алюминиевых панельных инфракрасных обогревателей в стране", - цитируют в сообщении губернатора Удмуртии.

По его словам, предприятия в регионе активно используют меры государственной поддержки, реализуемые через программы Минпромторга России. "Сейчас новыми проектами по запуску, расширению, модернизации своих производств занимаются Ижевский радиозавод, Ижевский завод пластмасс, Сарапульский электрогенераторный завод, Ижевский авиационный завод, "Техновек", "Новый дом", "Имекс", Ижевский опытно-механический завод и многие другие", - сообщил Бречалов.

По данным властей, в реестр Минпромторга включены промышленный технопарк и один из четырех индустриальных парков Удмуртии. Также на территории республики действуют четыре промышленных кластера, три из которых официально зарегистрированы ведомством.